Start des schwul-lesbischen Radios im Raum Leipzig-Halle

Das schwul-lesbische Metropolenradio Lulu.fm startet an diesem Mittwoch seine Ausstrahlung im Raum Leipzig-Halle auf DAB Plus. Bisher konnte man Lulu.fm in Berlin, Hamburg und im Rhein-Main-Gebiet empfangen.

Der Sender hat sich auf das Infotainment für die LSBTI-Community spezialisiert. Lulu.fm spielt die besten Gay-Hits und berichtet über interessante und unterhaltsame Themen aus, für und über die schwul-lesbische Community. Die Sendungen kommen aus dem Lulu.fm-Loft in Köln-Ehrenfeld. Meldungen zu diesem Thema

Zum Start des Sendebetriebs gibt es am Mittwoch eine Livesendung von 16 bis 20 Uhr aus dem Sol y Mar in Leipzig. Nach eigenen Angaben erreicht der Sender täglich 85.000 Menschen.



Neben den Empfang über DAB Plus kann man Lulu.fm per Livestream und über die Lulu.fm-App hören.