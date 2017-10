Steckt das lineare Fernsehen in der Krise?

Das Internet hat nicht nur das Informationszeitalter eingeläutet, es macht auch den bestehenden Medien Konkurrenz.



Während das Radio seine Nische in Autos und Küchen gefunden hat, scheint das lineare Fernsehen immer seltener genutzt zu werden – gar von einer "Krise" ist die Rede. Doch gibt es sie tatsächlich oder verändern sich lediglich die Zuschauergewohnheiten? Zeit für eine Bestandsaufnahme.



Machen Streaming-Dienste das Fernsehen überflüssig?

Warum sollte man sich auf das vorgegebene Abendprogramm beschränken, wenn man dank Streaming-Diensten selbst bestimmen kann, was man wann sieht? Warum bis zur Tagessschau warten, wenn man aktuelle News jederzeit auf der Website der Tagesschau abrufen kann? Die Selbstbestimmtheit, die das Internet ermöglicht, bedroht das lineare Fernsehen mit seinem fixen Programm. Ob Filme und Serien oder Nachrichten und Wettervorhersage: Nahezu alle Fernsehformate gibt es auch im Online-Abruf. Sogar die aktuellen Lottozahlen und die Höhe des Jackpots bei allen Spielen stehen im Internet und Sportevents werden inzwischen von Anbietern wie DAZN live im Internet gestreamt. Deren Angebot ist nicht mehr auf Nischensportarten beschränkt: So konnte sich DAZN kürzlich die Rechte an der Fußball Europa League sichern ( DF berichtete).