Stefan Mross geht mit seiner Fernsehshow ins 15. Jahr

Für den Fernsehmoderator und Musiker Stefan Mross (43) gibt es ein dreifaches Jubiläum. Als Moderator der ARD-Unterhaltungsshow "Immer wieder sonntags" geht er am 19. Mai ins 15. Jahr, die Sendung selbst läuft im 25. Jahr.



"Es ist für mich ein ganz besonderes Jahr", sagte er am Dienstag in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem stehe er seit 30 Jahren als Musiker auf der Bühne. "Ich muss mich manchmal selbst zwicken. Aber die vergangenen Jahre waren erfolgreich und sind wie im Flug vergangen." Als Fernsehmoderator habe er sich selbst mit der Sendung anfangs zwei Jahre gegeben: "Dass wir nun im 15. Jahr sind, macht mich glücklich."