Steigt der Rundfunkbeitrag künftig alle zwei Jahre automatisch?

Sechs Bundesländer haben einen neuen Plan zur Reform des Rundfunkbeitrags. Zukünftig soll er alle zwei Jahre steigen und an die Inflationsrate gekoppelt werden.



Geht es nach dem Willen der Landesregierungen Baden-Württembergs, Bayerns, Hamburgs, Schleswig-Holsteins, Sachsens und Thüringens soll der Rundfunkbeitrag von 2021 an die Inflationsrate gekoppelt und alle zwei Jahre neu ermittelt, wie die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet.