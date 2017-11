Störungen bei WhatsApp – auch DIGITAL FERNSEHEN betroffen

Im Laufe des heutigen Vormittags kam es zu Störungen bei WhatsApp. Die News-Redaktion von DIGITAL FERNSEHEN war auch betroffen.



Die Newsredaktion von DIGITAL FERNSEHEN setzt bei der internen Kommunikation gern auf den Messenger WhatsApp. Er ist weit verbreitet und kann auch bequem über den Computer genutzt werden. Doch heute gegen 9.20 Uhr versagte er plötzlich den Dienst.