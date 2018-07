Storied Media Group: Tele München mischt noch mehr mit

Die Tele München Gruppe investiert und erhöht damit die Beteiligung an Storied Media Group. So soll weiteres Wachstum im Kerngeschäft und die Entwicklung der Online-Plattform "StoryScout" ermöglicht werden.



Das US-amerikanische Produktionsunternehmen Storied Media Group bekommt noch eine Finanzspritze. Wie die Tele München Gruppe (TMG) bekannt gibt, ist die zweite Finanzierungsrunde in die Firma abgeschlossen. Damit erhöht TMG seine Beteiligung an der Storied Media Group noch einmal.