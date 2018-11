Strengere Regeln für 5G-Betreiber

Verkehrsminister Scheuer verschärft die Vergaberegeln für 5G-Frequenzen. Damit gibt er ländlichen Räumen Rückendeckung bei der Versteigerung. Entsteht dadurch ein Mast-Dschungel?



Der Bund will die Auflagen für Betreiber der fünften Generation der Mobilfunkkommunikation verschärfen. Netzbetreiber sollen bei 5G-Lizenzen mehr in die Pflicht genommen werden als bisher geplant, berichtet die "FAZ".