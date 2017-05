Strong: Neuer HD-Plus-Satelliten-Receiver SRT 7806

Mit dem SRT 7806 hat Strong einen neuen DVB-S2-Receiver mit HD-Plus-Paket veröffentlicht. Das Unternehmen verspricht ein vielseitiges DVB-S2-Gerät.



Ihr neuestes Gerät stellt die Firma Strong mit dem HD-Plus-zertifizierten Receiver SRT 7806 vor. Dabei soll es sich laut Hersteller um ein vielseitiges Gerät handeln, das alle Vorteile des digitalen Fernsehens mit sich bringt. Der DVB-S2-Receiver bietet ein HD-Plus-Paket mit aktuell 23 privaten Sendern sowie 30 Free-to-Air-Sendern in High Definition. Beim Kauf des SRT 7806 profitiert der Nutzer von der für sechs Monate kostenlosen Freischaltung der HD-Plus-Services.