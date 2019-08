Studie: Videospiele-Industrie ist nicht ökologisch

Die Gaming-Branche ist mittlerweile größer als die Film- und Musikindustrie zusammen. Allerdings findet das Thema Nachhaltigkeit innerhalb der Szene kaum Beachtung. Dabei erhöht sich durch die Beliebtheit von Videospielen die CO2-Emission.



Auch auf der gerade stattfindenden Gaming-Messe Gamescom wird dieses Thema nicht beachtet. Dabei erhöht der steigende Rechenbedarf in den Bereichen Spieleproduktion, Bereitstellung und Datenspeicherung den Stromverbrauch und damit die Umweltbelastung.