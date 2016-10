Studie: Whatsapp beliebter als E-Mail

Eine Mediennutzungsstudie, für die der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), das IAB Austria und das IAB Switzerland rund 3000 Personen befragt haben, zeigt: Immer mehr Menschen nutzen das Internet mobil.



Die mobile Internetnutzung in Deutschland, Österreich und der Schweiz nimmt weiter zu. Wie eine Mediennutzungsstudie des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW), der IAB Austria und der IAB Switzerland zeigt, sind rund 70 Prozent der Nutzer in der DACH-Region mit ihrem Smartphone online. Befragt wurden für die Studie rund 3000 Personen.