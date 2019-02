"Studio Friedman" thematisiert Ungerechtigkeit in Deutschland

Während die Wirtschaft in Deutschland durchaus stabil ist, können sich immer noch viele Menschen lebensnotwendige Dinge wie Wohnraum nicht leisten."Studio Friedman" fragt bei Welt Online: "Geht die soziale Schere immer weiter auseinander?"



Hartz IV, Mindestlohn, geringe Renten - das Leben am Minimum ist für viele Deutsche Alltag. Aus diesem Grund nimmt sich "Studio Friedmann" heute (7. Januar) bei Welt Online der Thematik soziale Gerechtigkeit an.