Superchip von Infineon machte smarte Lautsprecher klüger

Der Halbleiterhersteller Infineon will auf dem nächste Woche stattfindenden Mobile World Congress in Barcelona punkten. Er stellt ein neues System vor, was die Nutzer von Alexa und Co. besser erkennt.



Wie das Handelsblatt in seiner heutigen Ausgabe berichtet, plant Infineon auf der weltgrößten Mobilfunkmesse eine weiterentwickelte Lösung für smarte Lautsprecher zu präsentieren. Bei dem neuen System werden die Nutzer besser als bisher erkannt. So wären dann Schlüsselwörter, wie etwa "Alexa" überflüssig. Der Anwender wird dann nämlich eindeutig identifiziert, selbst wenn mehrere Leute im Raum sind.