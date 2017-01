"Supernatural" bekommt 13. Staffel spendiert

Die Serie "Supernatural", die in Deutschland bei Sky und ProSieben Maxx läuft, weiß auch nach über einem Jahrzehnt noch zu überzeugen. Nur das kann der Grund dafür sein, dass nun offiziell eine 13. Staffel geordert wurde.



Weiter geht es mit den Abenteuern um die Winchester-Brüder. Wie der US-Sender The CW verkündete, wird die Serie "Supernatural" um eine 13. Staffel verlängert. Und selbst dann muss der Spaß noch nicht vorbei sein, wenngleich eine weitere und damit 14. Staffel noch nicht bestätigt wurde. Im Rahmen des Möglichen ist allerdings alles.