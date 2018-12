"Supertalent": Kein NLM-Einwand wegen 8-jähriger Pole-Tänzerin

Vergangene Woche führte ein Pole-Dancing-Auftritt eines 8-jährigen Mädchens für reichlich Empörung. Die Niedersächsische Landesmedienanstalt prüfte den Fall infolgedessen.



Die Sittenwächter bei RTL segneten den diskutablen Auftritt mit der Begründung ab, dass die Mutter des Kindes bei der "Supertalent"-Ausgabe zugegen war und hob die sportlichen Gesichtspunkte der Vorführung hervor. Viele Zuschauer kritisierten diese Einschätzung nach der Ausstrahlung in den Sozialen Medien, insbesondere auch auf Grund des Pole-Dancing-Outfits der Achtjährigen.



Die Online-Verfügbarkeit der Vorführung - wofür die Zustimmung der Eltern gesetzlich erforderlich ist - sorgte für noch mehr Unverständnis. Außerhalb des Netzes führte der umstrittene Ausschnitt zu zwei offiziellen Beschwerden. Die NLM urteilte nun: