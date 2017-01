Switch: Nintendo gibt Starttermin und Preis bekannt

Mit der Hybridkonsole Switch will Nintendo einmal mehr den Videospielmarkt revolutionieren. Auf einem Release-Event gab der japanische Traditionskonzern nun den Starttermin und den Preis sowie die ersten Spiele bekannt.



Nintendo-Fans dürfen sich den 3. März rot im Kalender anstreichen. Denn dann erscheint die neueste Konsole des japanischen Gaming-Riesen in Japan, den USA und den wichtigsten europäischen Märkten. Dies gab Nintendo am Freitag auf einem Release-Event bekannt. Zudem wurden weitere Details und die ersten Titel für die Hybridkonsole Switch genannt.