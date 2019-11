T-Mobile will 10 Millionen Haushalten Gratis-Internet liefern

T-Mobile möchte in den USA den angestrebten Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Sprint vorantreiben und wirbt mit der Versorgung von 10 Millionen bedürftigen Haushalten mit kostenlosem Internet.



Mit dem Angebot möchte die T-Mobile eine Gruppe von Generalstaatsanwälten dazu bewegen, eine Klage gegen den Firmenzusammenschluss weiter zu verfolgen. Die "5G for Good" soll die Generalstaatsanwälte davon überzeugen, dass der geplante Zusammenschluss im Interesse der Verbraucher und nicht wettbewerbswidrig ist.