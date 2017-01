TLM: 936.000 Euro für Thüringer Bürgerradios

Die thüringische Landesmedienanstalt unterstützt auch 2017 die Bürgerradios des Landes. 936.000 Euro Fördermittel erhalten sechs Radios des ostdeutschen Bundeslandes.



Die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) unterstützt in diesem Jahr die Bürgerradios des Landes mit Fördermittel in Höhe von 936.000 Euro. Wie die TLM bekannt gab, kommt die Förderung den Radios in Erfurt, Weimar, Nordhausen, Eisenach, Jena, Saalfeld/Rudolstadt und Bad Blankenburg zu Gute.