TNT Serie läutet mit den Golden Globes die Award-Saison ein

Wenn der Golden Globe verliehen wird, putzen sich die Hollywood Stars heraus, um bei der glamourösen Verleihung dabei zu sein. Wer das Spektakel nur vom Sofa aus beobachten kann oder will, hat dieses Jahr im Pay-TV bei TNT Serie die Möglichkeit.



TNT Serie ist dabei, wenn der Startschuss für die Award-Saison mit dem Golden Globe ertönt. In der Nacht von Sonntag auf Montag (7. auf 8. Januar) wird in Beverly Hills der rote Teppich für Stars und Hollywood-Größen ausgerollt.