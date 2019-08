TV-Comeback für Domian angekündigt

Das Sorgentelefon der Nation ist wieder da: Ab November wird Jürgen Domian bei WDR wieder ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte unterschiedlichster Menschen haben.



Deutschlands bekanntester Trost-Talker und Beichtvater kehrt zurück: Nach dreijähriger TV-Abstinenz gibt es bei Jürgen Domian ab dem 8. November wieder Gespräche ohne Tabus und Schamgrenzen.