TV-Experte Rosberg: "Sehe, was man nicht sieht"

Mehr emotionale Einblicke wünscht sich Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg bei der Fomel-1-Berichterstattung.



Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg wünscht sich in seiner neuen Rolle als TV-Experte für die Zuschauer mehr emotionale Einblicke. "Es spielen sich Dramen ab in den Cockpits. Der Schlagabtausch kann ähnlich sein wie im Boxen. Eben noch obenauf, alles unter Kontrolle, dann eine Blöße ausgenutzt und der andere geht k.o.



Dieser Fight im Cockpit kommt leider nicht rüber. Schade", sagte der 32-Jährige im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag). Rosberg war im Vorjahr nach dem Titelgewinn überraschend zurückgetreten und ist beim Saisonfinale in Abu Dhabi am Wochenende als Fachmann am RTL-Mikrofon dabei.