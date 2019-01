TV Now präsentiert erste Drama-Eigenproduktion

"M- Eine Stadt sucht einen Mörder" feiert im Rahmen der Berlinale Special Series Weltpremiere. Das Drama ist die erste eigene Produktion der Mediengruppe RTL-Deutschland.



TV Now hat Grund zu feiern. Das Angebot der Mediengruppe RTL-Deutschland bringt seine erste Drama-Eigenproduktion auf die Bildschirme. In Kooperation mit dem ORF und Superfilm soll "M- Eine Stadt sucht einen Mörder" im Rahmen der Berlinale Special Series Premiere feiern. Der genaue Termin ist noch nicht bekannt.