TV-Quote: "Die Toten von Salzburg" bringen dem ZDF den Tagessieg

Für die Krimireihe "Die Toten von Salzburg" im ZDF entscheiden sich die meisten Zuschauer, für die RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" deutlich mehr als in der Woche zuvor.



Die ZDF-Krimireihe "Die Toten von Salzburg" hat am Mittwochabend die meisten Zuschauer interessiert. Im Schnitt 5,87 Millionen Zuschauer entschieden sich um 20.15 Uhr für den Film "Königsmord" - ein Marktanteil von 18,8 Prozent. Die Kuppelshow "Der Bachelor" - zeitgleich auf RTL - verfolgten diesmal mit 3,01 Millionen (9,8 Prozent) deutlich mehr als in der Woche zuvor (2,34 Millionen, 7,5 Prozent).