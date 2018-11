TV-Quote: Mehr als neun Millionen Menschen auf "Treibjagd"

Auch der "Tatort" unterliegt Schwankungen beim Publikumsinteresse. Der norddeutsche Krimi "Treibjagd" gehörte zu den erfolgreicheren.



Im Schnitt 9,34 Millionen Zuschauer sahen ab 20.15 Uhr die Geschichte mit Wotan Wilke Möhring als ermittelnder Kommissar Falke, der den Mord an einem Einbrecher in einem Hamburger Vorort aufklären muss. Der Marktanteil betrug 26,4 Prozent. Die "Tagesschau" zuvor hatten 7,80 Millionen Zuschauer (23,0 Prozent) allein im Ersten eingeschaltet, die Talkshow "Anne Will" im Anschluss 4,23 Millionen (15,3 Prozent).