TV-Quoten: 4,44 Millionen feiern mit Jürgen von der Lippe

Jahrzehntelang bestimmte er die TV-Unterhaltung mit, zu seinem 70. Geburtstag stand Jürgen von der Lippe nun selbst im Mittelpunkt einer abendfüllenden Show.



4,44 Millionen Zuschauer feierten mit von der Lippe. Die von Jörg Pilawa moderierte Party "Mensch Jürgen! von der Lippe wird 70" brachte der ARD eine Einschaltquote von 19,6 Prozent und den Quotensieg am Samstagabend zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr.



Im ZDF schalteten 3,87 Millionen (16,7 Prozent) den Krimi "Kommissarin Heller: Nachtgang" ein. Die Kommissarin (Lisa Wagner) musste diesmal den Mord an einer Polizistin aufklären und stieß auf Korruption in den eigenen Reihen.