TV-Quoten: "Bauer sucht Frau" ist Champion am Montag

Die Kuppel-Sendung "Bauer sucht Frau" ist am Montag ab 20.15 Uhr klarer Quotensieger geworden. 5,1 Millionen Menschen verfolgten die RTL-Soap mit Moderatorin Inka Bause, was einer Einschaltquote von 16,4 Prozent entsprach.



Die erste Folge des zweiteiligen ARD-Dramas von "Charlotte Link - das andere Kind" mit Marie Bäumer und Hannelore Hoger ab 20.18 Uhr sahen sich 3,38 Millionen Menschen an (10,9 Prozent). Zuvor hatte die "Tagesschau" um 20.00 Uhr 5,22 Millionen Zuschauer, was zu der Zeit 18,0 Prozent entsprach.



Das ZDF-Historiendrama "Zwischen Himmel und Hölle" um Martin Luther und Thomas Münzer am Vorabend des Reformationstages um 20.14 Uhr zog 3,27 Millionen Menschen vor die Bildschirme (11,3 Prozent).