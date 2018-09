TV Quoten: Filmwiederholungen beherrschen die Konkurrenz

Krimi und Komödie - auch Retortenware kommt gut an. Der ARD-Krimi "Nord bei Nordwest - Der Transport" und die ZDF-Komödie "Zweitbettzimmer", beides Wiederholungen, dominierten am Donnerstag.



Auch wenn es sich nur um eine Wiederholung handelte: Der ARD-Krimi "Nord bei Nordwest - Der Transport" setzte sich am Donnerstagabend um 20.15 Uhr im deutschen Fernsehen durch. 5,20 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 18,6 Prozent) verfolgten den Film mit Henny Reents und Hinnerk Schönemann als Ermittler, die den Mord an einem Gangster klären müssen. Die "Tagesschau" sahen zuvor allein im Ersten 4,47 Millionen Zuschauer (16,8 Prozent).