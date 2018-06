TV-Quoten: Gutes Wetter = schwacher TV-Tag

Fast überall schönes Wetter - das bedeutete: Relativ wenig Leute interessierten sich für das Fernsehen. SChlappe drei Millionen Zuschauer reichten dem ZDF zum Primetime-Sieg.



Zwei Filmwiederholungen in der ARD und im ZDF haben am Donnerstagabend das Geschehen im Fernsehen bestimmt. Das Heimatdrama "Lena Lorenz: Von weit her" mit Patricia Aulitzky sahen an einem insgesamt publikumsschwachen Tag ab 20.15 Uhr im ZDF im Schnitt 3,29 Millionen Zuschauer (12,7 Prozent). Für den Krimi "Mörderhus - Der Usedom-Krimi" mit Katrin Sass interessierten sich zeitgleich 2,98 Millionen Menschen (11,2 Prozent) im Ersten.