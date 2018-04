TV-Quoten: Klarer Bayern-Sieg dominiert den Fernsehabend

Nichts interessierte die Fernsehzuschauer am Dienstagabend so sehr wie der DFB-Pokal im Ersten. Alle anderen Sendungen blieben weit dahinter. Das ZDF lag mit Rosamunde Pilcher auf Platz zwei.



Fußball war am Dienstagabend unschlagbar beim TV-Publikum. Genau wie der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München, der Bayer Leverkusen klar 6:2 besiegte und damit zum 22. Mal im Endspiel um den DFB-Pokal steht. 8,23 Millionen Fußballfans verfolgten ab 20.45 Uhr im Ersten, wie das Team von Trainer Jupp Heynckes schon nach der ersten Halbzeit 2:1 führte und danach ein Tor nach dem anderen schoss.



Der Marktanteil für die Live-Übertragung lag bei 28,2 Prozent. Das waren Werte, an die keine andere Sendung herankam. Die "Tagesschau" im Ersten um 20 Uhr interessierte 4,43 Millionen Zuschauer (16,4 Prozent), die "Sportschau" zum DFB-Pokal direkt danach 5,26 Millionen (20,4 Prozent).