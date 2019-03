TV-Quoten: Münster-"Tatort" holt fast 13,6 Millionen

"Spieglein, Spieglein" - wer sind die Quotenkönige im "Tatort"-Land? Das Münster-Team um Axel Prahl und Jan Josef Liefers hat es mit seinem jüngsten Fall der Ermittlerkonkurrenz wieder deutlich gezeigt.



Die "Tatort"-Quotenkönige aus Münster haben ihren Platz auf dem Quotenthron souverän verteidigt. Mit der Folge "Spieglein, Spieglein" lockten sie am Sonntagabend im Schnitt 13,58 Millionen Zuschauer - ein Marktanteil von starken 36,9 Prozent.



Schon im vergangenen Jahr hatten Professor Boerne (Liefers) und Kommissar Thiel (Axel Prahl) mit 12,16 Millionen Zuschauern beim Film "Schlangengrube" die gesamte "Tatort"-Ermittlerkonkurrenz hinter sich gelassen. 2017 erreichten sie die beste "Tatort"-Quote des Jahres mit dem Fall "Fangschuss", den 14,6 Millionen Zuschauer verfolgten. Auch in diesem Jahr liegen die Münsteraner nun vorn.