"Talk am Dienstag": Talkshows aus den Dritten wandern ins Erste

Talk, Talk, Baby: Im Herbst kommt ein neues Talk-Format ins Erste. Damit reiht sich die neue Show in die Riege der Talk-Klassiker "NDR Talk Show", "K├Âlner Treff" und "3nach9" ein.



Unter dem gemeinsamen Label "Talk am Dienstag" begr├╝├čen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo, Barbara Sch├Âneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt sowie Bettina B├Âttinger nun auch das Publikum im Ersten. Hinzukommt das Moderatorinnen-Duo Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer mit einer neuen Talksendung aus der Hauptstadt.