"Tatort" klar vorn: Fast 10 Millionen für Schenk und Ballauf

Klare Sache für Schenk und Ballauf: Die Kölner "Tatort"-Kommissare hängten die Konkurrenz ab. Wie schlug sich das ZDF mit seiner Herzkino-Reihe?



Auf den "Tatort" aus Köln ist Verlass, am Sonntagabend holte das Ermittlerduo Schenk und Ballauf mal wieder den Quotensieg. Mit 9,37 Millionen Zuschauern und einem starken Marktanteil für das Erste von 29 Prozent ab 20.15 Uhr lagen sie mit der neuen Folge "Familien" klar vor der TV-Konkurrenz.