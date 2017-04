Technisat bringt Digitradio 1 heraus

Das Digitradio 1 ist portabel und gerüstet für den Empfang von DAB Plus und UKW. Lange Akkulaufzeit, toller Klang und ansprechendes Design sollen dem Radiohörer Freude am Gerät bereiten.



Das Digitalradio wesentlich besser klingt, einfacher zu bedienen ist und mehr Servicefunktionen bietet, ist bekannt. Auch die Sendervielfalt steigt von Jahr zu Jahr. Wer DAB Plus auch unterwegs genießen will, kann das jetzt mit dem Digitradio 1 von Technisat. Es wird in Schöneck gefertigt und empfängt neben den zahlreichen DAB-Plus-Sendern auch UKW.