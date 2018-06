Tele Columbus Gruppe kooperiert weiter mit Deutsche Wohnen

Der Kabelnetzbetreiber und Deutsche Wohnen führen ihre Zusammenarbeit fort. Die Tele Columbus Gruppe und die Immobiliengesellschaft stellen so die Multimedia-Versorgung vieler Wohneinheiten weiterhin sicher.



Nicht nur die Multimedia-Versorgung für 56.000 Wohneinheiten ist mit der Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen der Tele Columbus Gruppe und Deutsche Wohnen erstmal gesichert. Der Kabelnetzbetreiber und die Immobiliengesellschaft haben den Neuanschluss weiterer Wohnungen vereinbart.