Telefónica: Kein Verkauf von Kundendaten

Die Handhabe von Kundendaten ist ein sensibles Thema, zumal immer mehr Dienste und Anbieter das Sammeln von Daten wahrnehmen. Telefónica etwa stellt die erhobenen Daten etwa Handelsketten zur Verfügung, widerspricht aber einem Verkauf.



Die größte Kritik an der Datensammelwut der Konzerne und Unternehmen gibt es an der Intransparenz, wie diese weiter verwendet werden. Bei Telefónica sollen die erhobenen Kundendaten künftig durch das neu gegründete Start-Up Telefónica Next für Handelsketten oder in der Verkehrsplanung zur Verfügung gestellt werden. Einen Verkauf der Daten, wie in der "Wirtschaftswoche" vermutet, wird es allerdings nicht geben, wie der Telekommunikationsanbieter gegenüber DIGITAL FERNSEHEN klar stellte.