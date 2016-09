Telefonica will größter spanischer TV-Produzent werden

Neue Serien, neue Filme: Telefonica stockt seine TV-Produktion auf. Der Telco-Konzern will zur größten TV-Schmiede in Spanien werden.



Mit einer Produktionsoffensive will Telefonica zum führenden spanischen TV-Produzent werden. Einem Bericht von "Advanced Television" zufolge will das Telekommunikationsunternehmen künftig pro Jahr 70 Millionen Euro in die Produktion von TV-Content investieren. Geplant seien sowohl Filmen als auch und TV-Serien.