Telekom zeigt diesen Mittwoch alle DEL-Spiele kostenfrei

Der historische Gewinn der olympischen Silbermedaille der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ist erst ein paar Tage alt, da müssen die Kufencracks schon wieder in der DEL aufs Eis. Die Telekom nutzt die Gunst der Stunde.



Vor lediglich 72 Stunden kämpften die deutschen Eishockey-Herren noch um Gold bei Olympia. Knapp 4 Millionen Zuschauer fieberten zur frühen Morgenstunde ab kurz nach 5 Uhr an den heimischen Fernsehgeräten mit. Durch ihren Erfolg ist das Interesse an den Kufencracks so groß wie nie. Die Funktionäre und Profis hoffen nun auf einen regelrechten Eishockey-Boom.