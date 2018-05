"The Expanse": Amazon setzt Scifi-Serie fort

Wenn die Weltall-Serie "The Expanse" von Syfy abgesetzt wird, kann das der reichste Mensch der Welt natürlich nicht einfach so hinnehmen. Jeff Bezos ist anscheinend selbst großer Fan der Space-Helden.



Nach drei Staffeln sollte Schluss sein für die Besatzung der "Rocinante" in "The Expanse" auf der Mission, die Galaxie vor schwerem Unglück zu bewahren. Der US-Sender Syfy hatte ihr Ende verkündet, während die aktuellen Folgen noch in den Staaten ausgestrahlt werden. Amazon-Chef Jeff Bezos hat der Schauspieler-Crew jetzt jedoch verkündet, dass "The Expanse" bei Amazon ihr neues Zuhause finden wird.