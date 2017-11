"The Grand Tour" startet in die zweite Staffel

Das neue Format der "Top Gear"-Macher ist bei Amazon Prime gut angelaufen. Im Dezember startet die zweite Staffel "The Grand Tour" mit einigen prominenten Gästen.



Auch in der zweiten Staffel begrüßt "The Grand Tour" wieder berühmte Gäste. Jede Woche werden zwei Prominente im brandneuen "Celebrity Face Off" gegeneinander antreten. Alle sind auf ungewöhnliche Art und Weise miteinander verbunden. Ziel wird es sein, herauszufinden, wer auf der neuen Strecke der schnellste ist.