"The Voice": Bühne frei für stimmgewaltige Ü60-Talente

Das Finale von der TV-Show "The Voice of Germany" ist gerade erst vorbei, da geht die Talentsuche schon weiter? Ja, aber diesmal sucht Sat.1 in "The Voice Senior" Senioren und Seniorinnen, die die Jury überzeugen.



Ab Sonntag (23. Dezember) können auch Ü-60-Talente in der Sendung "The Voice Senior" auf die Bühne gehen. Nachdem sich mit "The Voice Kids" bereits den Jüngsten gewidmet wurde, bekommen nun auch Gesangstalente, die älter als 60 Jahre sind, eine eigene Show.