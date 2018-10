"The Voice of Germany" startet wieder

Die morgen beginnende neue Runde der Musikshow "The Voice of Germany" kann für junge Musiker ein Karrierestart sein. Aber auch die Promis in der Jury können von der TV-Präsenz profitieren.



Neue Talente und altbekannte Gesichter: Die mittlerweile achte Staffel "The Voice of Germany", die an diesem Donnerstag, um 20.15 Uhr, auf ProSieben startet, zeigt einmal mehr: Musikshows sind für junge, aber auch für erfahrene Künstler eine wichtige Bühne. Diesmal neu in der "Voice"-Jury: Michael Patrick Kelly (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).



Der mit der Kelly Family bekannt gewordene Musiker hat - wie viele seiner Kollegen - bereits TV-Erfahrung. In der vierten Staffel der Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" interpretierte er im vergangenen Jahr Songs der anderen Teilnehmer, darunter Mark Forster (34). Den trifft Kelly nun bei "The Voice" wieder.