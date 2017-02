"The Walking Dead": RTL2 wiederholt komplette Serie

Zombies ohne Ende verspricht RTL2: Direkt im Anschluss an die neuen Folgen der HBO-Serie "Game of Thrones" dürfen sich Fans über eine Wiederholung aller Folgen von "The Walking Dead" freuen.



Von seinem Konzept, die vergangene Staffel von "The Walking Dead" wöchentlich auszustrahlen, ist man bei RTL2 wohl nicht so ganz überzeugt. In der Eventprogrammierung lieferten die vorangegangenen Staffeln doch deutlich bessere Ergebnisse. Mit der neuen Staffel wechselt man zur Eventprogrammierung zurück und lässt es dabei ordentlich krachen.