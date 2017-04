Thüringer Medienanstalt genehmigt neuen Lokalsender

Trotz der großen Fernsehanstalten spielt in den Regionen Lokal-TV eine wichtige Rolle. Im Landkreis Gotha in Thüringen wird es ab Sommer wieder lokale und regionale Informationen geben, ein entsprechender Sender wurde von der Thüringische Landesmedienanstalt (TLM) genehmigt.



Fernsehen dient in erster Linie der Unterhaltung und Information. Letzteres beschränkt sich bei den meisten Fernsehanstalten aber auf landes- und weltpolitische Themen, die viele Bürger nicht immer tangieren, zumal Ereignisse aus dem eigenen Ort oder der eigenen Region dabei auf der Strecke bleiben. Abhilfe schaffen hierbei lokale TV-Sender und auch in Gotha und Umgebung wird es im Sommer wieder ein entsprechendes Angebot geben.