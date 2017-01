Time Warner-Kauf: AT&T hofft auf Zustimmung der US-Regierung

Trotz des Regierungswechsels in Washington: Der US-Mobilfunkkonzern AT&T hofft weiter darauf, den Medienriesen Time Warner übernehmen zu können.



Es wäre ein absoluter Mega-Deal: Der zweitgrößte US-Mobilfunkkonzern AT&T will den Medienriesen Time Warner übernehmen. Das Unternehmen plant, den Kauf in Höhe von 85 Milliarden Dollar noch dieses Jahr über die Bühne zu bringen. Dafür muss aber die US-Regierung zustimmen. Das ist seit der Präsidentschaft von Trump aber fraglich.