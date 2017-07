Tine Wittler lässt grüßen: "Boom my Room" startet auf Sixx

Im Sommer wird es im Fernsehen spürbar ruhiger. Viele Sender warten mit neuen Projekten auf den Herbst. Doch das bietet auch Chancen. Janin Ullmann will das ausnutzen.



In diesem Sommer gibt es kein größeres Sportereignis, das die Zuschauer wochenlang in Atem halten könnte. Im Fernsehen gibt es auf vielen Sendern viele Wiederholungen und manchmal auch die ein oder andere ungewöhnliche Show. Eine davon ist "Boom my Room" - zu sehen am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr auf dem zu ProSiebenSat.1 gehörenden Frauensender Sixx.



Moderatorin Janin Ullmann (35) kennt man unter anderem vom Sender Viva. Zuletzt sah man sie regelmässig in der Satiresendung "Extra 3" (NDR), und derzeit führt sie durch das Magazin "red.Style" (Mittwoch, 22.10 Uhr, sixx). In dem Ableger des eher seichten Promiformats "red" gibt Ullmann Tipps rund um die Themen Mode, Frisur, Make-up, Kochen und Reisen.



In jeder der sechs neuen Episoden der vom Sender eigenproduzierten Heimwerkershow "Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!" überrascht die Style-Expertin in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen ahnungslosen Kandidaten. In der ersten Folge muss der Azubi Dominik (20) sein Dachzimmer bei Mutter Simona sofort räumen - ob er es später wieder erkennt, sei dahingestellt.