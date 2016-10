"Top Gear"-Nachfolger auf Amazon auch in UHD

Bevor die ehemaligen "Top Gear"-Macher im November bei Amazon auf "The Grand Tour" gehen, steigert der Streamingdienst die Vorfreude mit einem ersten Trailer. Zudem werden die Folgen auch in Ultra HD ausgestrahlt.



Nach dem Aus des damaligen "Top Gear"-Moderatoren-Trios Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May bei der BBC war ein Kampf unter den Anbietern um die angekündigte neue Auto-Show des Trios entbrannt, den letztendlich Amazon Prime Video für sich entscheiden konnte. Nachdem erst der Name der Show "The Grand Tour" und auch der Starttermin am 18. November bekannt gegeben wurden, heizt der Streaminganbieter die Vorfreude durch den ersten Trailer weiter an.