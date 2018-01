"Transformers" hat beste Chancen auf Goldene Himbeere

Der Actionfilm "Transformers - The Last Knight" führt die unrühmliche Liste der Nominierten für den Schmähpreis Goldene Himbeere an. Dicht gefolgt von "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" und "Die Mumie".



Der fünfte Teil der "Transformers"-Reihe wurde gleich für neun der Spott-Trophäen nominiert, wie die Veranstalter in der Nacht zum Montag in Los Angeles mitteilten: Meldungen zu diesem Thema

"Shape of Water" und "Aus dem Nichts" gewinnen US-Kritikerpreise

Neuer "Star Wars" erfolgreichster Film 2017 in Nordamerika

Deutsche Kinocharts: "Star Wars" bleibt Nummer eins

Schlechtester Film, schlechtestes Drehbuch, schlechtester Regisseur (Michael Bay), schlechtester Hauptdarsteller (Mark Wahlberg), schlechteste Nebendarsteller (Josh Duhamel und Anthony Hopkins) und schlechteste Nebendarstellerin (Laura Haddock), schlechteste Leinwand-Kombination und schlechtester Fortsetzungsfilm, so lang ist die nicht gerade ruhmvolle Nominierungsliste.



Der Erotikfilm "Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe" steht dem kaum nach und kommt auf immerhin acht Nominierungen, "Die Mumie" auf sieben und "Baywatch" sowie "Emoji - Der Film" auf jeweils vier. Die Gewinner der Schmähpreise werden am 3. März bekanntgegeben - einen Tag vor den Oscars.