Travelxp in UHD: Ab morgen auch auf Deutsch

Bei Minusgraden vor der Tür muss man sich manchmal einfach warme Gedanken machen. Der Reisesender Travelxp bietet die passenden Bilder dazu - und das jetzt auch auf Deutsch in UHD.



Der Reisesender Travelxp ist schon seit Ende letzten Jahres in UHD-Auflösung über das Angebot der HD Plus GmbH erhältlich. Im Dezember startete er dort exklusiv, jedoch vorerst nur in englischer Sprache. Jetzt ist es soweit, dass auch die deutsche Ausgabe über HD Plus zu empfangen ist. Der Startschuss für die ultrahochauflösenden Inhalte fällt morgen, wie "InfoSat" erfuhr.