Trennung von Kevin Spacey kostet Netflix 39 Millionen Dollar

Nicht nur, dass Netflix nach den Vorwürfen sexueller Belästigung den "House of Cards"-Star Kevin Spacey verliert - dazu muss sich der Streaming-Anbieter auch von fast 40 Millionen Dollar trennen.



Am Montag veröffentlichte der Internetriese seinen Ergebnisbericht für das vierte Quartal vom Jahr 2017. Netflix macht deutlich, dass es eine "unerwartet Anklage für unveröffentlichte Inhalte, mit denen wir nicht weiter gemacht haben", gab. Grund für die 39 Millionen Dollar teure Begebenheit sei die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Kevin Spacey gewesen.