Triax bringt neuen HDTV-Receiver S-HD 11 auf den Markt

Mit dem neuen HDTV-Receiver S-HD 11 verspricht Hersteller Triax intuitiv bedienbare Fernsehunterhaltung. Die beliebtesten Satellitenpositionen sind bereits vorprogrammiert.



Triax stellt mit dem neuen S-HD 11 einen kompakten HDTV-Receiver vor. Für eine einfache Installation sind die beliebtesten Satelliten bereits vorprogrammiert: Astra 19,2 Grad Ost, Eutelsat 16 Grad Ost, Hot Bird 13 Grad Ost und Türksat 42 Grad Ost. Der Receiver unterstützt neben USALS und DiSEqC auch die Unicable-Standards 1 (EN50494) und 2 (EN50607).