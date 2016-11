Trotz DAB-Plus-Ausbau: BLM vergibt UKW-Frequenzen

Auch wenn in Bayern schon seit Längerem viel für den Ausbau von DAB Plus getan wird, ist UKW noch kein Schnee von gestern. Die bayerischen Landesmedienanstalt schreibt wieder neue Frequenzen aus.



Auch wenn die Zeichen in Bayern auf DAB Plus stehen: Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) schreibt neue UKW-Hörfunkfrequenzen aus. Wie die Medienanstalt am Donnerstag bekannt gab, geht es um Hörfunkangebote in der analogen UKW-Technik im Versorgungsgebiet Neuburg-Schrobenhausen für die Dauer von acht Jahren.